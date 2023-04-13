УФНС напомнило об истекающем сроке подачи уведомления при применении УСН

В связи с введением с 1 января 2023 года института Единого налогового счета, у плательщиков налогов, по которым предусмотрена авансовая система, возникает обязанность по представлению в налоговый орган Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. В частности, это относится и к налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

"Принимая во внимание, что срок уплаты авансового платежа по упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2023 года — 28 апреля 2023 года, срок представления Уведомления с указанием суммы авансового платежа по налогу по упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2023 года — не позднее 25 апреля 2023 года. Соответственно, при уплате авансового платежа за 1 полугодие 2023 года — 25 июля 2023 года, за 9 месяцев 2023 года — 25 октября 2023 года, — говорится в сообщении. — Уведомление представляется во всех случаях уплаты суммы авансового платежа по налогу по упрощенной системе налогообложения, за исключением случаев уплаты авансового платежа платежным поручением со статусом налогоплательщика "02" с корректным указанием всех остальных реквизитов, позволяющих идентифицировать платеж: КБК, ОКТМО, налоговый период. В таких случаях в течение 2023 года Уведомление представлять не требуется, так как при корректном заполнении платежного поручения Уведомление сформируется автоматически налоговым органом".

Стоит отметить, что форма, порядок заполнения и формат представления Уведомления установлены Приказом ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@.