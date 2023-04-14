Самарская область лидирует по количеству поданных заявок на третий форум "Сильные идеи для нового времени"

Самарская область возглавила топ-3 активных регионов в первые две недели отбора заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". От жителей региона поступило 290 идей, далее идут Москва и Московская область, от которых поступило соответственно 144 и 134 идеи. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, в марте стартовал сбор идей на третий форум "Сильные идеи для нового времени", финал которого состоится в конце июня. Самарская область с 2020 года активно участвует в Форуме "Сильные идеи для нового времени", проводимом АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Фондом "Росконгресс".

В 2022 году Самарская область входила в тройку лидеров по числу идей, представив на форум 1351 инициативу. В прошлом году в состав организационного комитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" был приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России", — подчеркнул в ходе форума глава региона.

Предложить свою идею или проект на конкурс в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" может каждый. Главное, чтобы эти предложения приносили пользу стране и людям. Степень проработки заявки может быть разной — от идеи до уже готового проекта с планом реализации.

В настоящее время прием заявок продолжается на крауд-платформе форума по ссылке. Сбор инициатив и проектов проводится по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

Кроме того, на площадке форума проводится конкурс отечественных брендов малого и среднего предпринимательства.

Для того, чтобы подать свою заявку на крауд-платформу, необходимо зарегистрироваться на Leader-ID или через Вконтакте, перейти по вышеуказанной ссылке и нажать на кнопку "Предложить идею". Далее необходимо выбрать направление, по которому хотите разместить идею, кликнуть кнопку "Добавить идею", и затем заполнить все предложенные поля, обязательные из которых отмечены звездочкой *.

Обращаем внимание, что прием заявок закончится 26 апреля.

Даже если один из проектов не попадет в финал, он все равно может рассчитывать на поддержку институтов развития, партнеров форума, регионов и федеральных органов исполнительной власти.

"Очень радует, что в Самарской области живут активные, целеустремленные люди, которые готовы внести свой вклад в развитие региона и страны в целом. "Сильные идеи для нового времени" — это большой проект, который был создан совместно с людьми, и сегодня он дает старт для разработки социально важных идей и решений", — отметила общественный советник губернатора Самарской области, региональный сервисный уполномоченный Наталья Полянскова.