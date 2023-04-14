В Самаре покажут балет "Дон Кихот Ламанчский" последний раз в этом сезоне

22 апреля в 15 часов Самарский театр оперы и балета приглашает на последний в этом сезоне показ грандиозного балета "Дон Кихот Ламанчский" (12+), включенного в лонг-лист премии "Золотая Маска". Об этом сообщает пресс-служба театра.
Спектакль стал самой масштабной премьерой 2022 года. Зрители увидят театральную фантазию на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах.
120 артистов на сцене, грандиозные декорации по историческим эскизам русских живописцев Александра Головина и Константина Коровина, 450 костюмов, прекрасная музыка Людвига Минкуса в исполнении оркестра — это стоить увидеть и услышать! А еще в этом спектакле участвуют животные — лошадь и осел.
Для удобства зрителей спектакль показывается в дневное время. Как и на все спектакли театра, билеты доступны по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.