В Самаре покажут балет "Дон Кихот Ламанчский" последний раз в этом сезоне

22 апреля в 15 часов Самарский театр оперы и балета приглашает на последний в этом сезоне показ грандиозного балета "Дон Кихот Ламанчский" (12+), включенного в лонг-лист премии "Золотая Маска". Об этом сообщает пресс-служба театра.

Спектакль стал самой масштабной премьерой 2022 года. Зрители увидят театральную фантазию на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах.

120 артистов на сцене, грандиозные декорации по историческим эскизам русских живописцев Александра Головина и Константина Коровина, 450 костюмов, прекрасная музыка Людвига Минкуса в исполнении оркестра — это стоить увидеть и услышать! А еще в этом спектакле участвуют животные — лошадь и осел.

Для удобства зрителей спектакль показывается в дневное время. Как и на все спектакли театра, билеты доступны по Пушкинской карте.