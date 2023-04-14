Причиной взрыва газа в Зубчаниновке мог стать забытый на плите чайник

Причиной взрыва газа и последующего пожара в жилом доме в пос. Зубчаниновка мог стать забытый на плите чайник. Об этом "КП-Самара" рассказали очевидцы происшедшего.

Напомним, ЧП произошло днем, 13 апреля, по адресу Пушкарский проезд, 3. По словам местных, в доме живет пожилая цыганка. Раньше никаких претензий к соседке не было. Свою версию того, что произошло в доме, рассказали родственники оставшейся без крова женщины.

"Она поставила чайник и забыла о нем. Ушла посидеть на лавочку на улицу, погода-то вон какая хорошая. Тут все бахнуло, полдома разворотило", — сообщили собеседники издания.

Соседи женщины придерживаются другой версии. По их словам, дом могли поджечь некие две неадекватные женщины. Они громко кричали на нерусском языке, а потом дом загорелся, отчего газовая труба не выдержала и произошел взрыв. Соседи вызвали полицию.

На место происшествия также прибыли сотрудники газовой службы и СКС. Газовщики перекрыли газ и проверили дом на наличие утечек. Когда работа была почти закончена, оперативные службы обратили внимание на фундамент деревянного дома — бетонное основание было разрушено, виднелись трещины.

"Вероятно, газ попал между перекрытиями и волной выбило фундамент. Теперь хозяйке дома нужно будет ехать в главный офис газовой службы, писать заявление. Эксперты смогут точно сказать причину возгорания, которое повлекло разрушение дома", — говорят сотрудники газовой службы.