Самарская актриса Жанна Романенко награждена Орденом Почета

Актриса Самарского академического театра драмы им. М.Горького Жанна Романенко получила государственную награду.
Указом президента Российской Федерации № 263 от 12 апреля 2023 г. народная артистка России Надеждина (Романенко) Жанна Анатольевна награждена Орденом Почета.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.