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Экология Общество

В тольяттинском лесу посадили почти 19 600 деревьев

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинском лесу на территории в пять тысяч гектар посадили 19 600 деревьев, организатором акции в двенадцатый раз подряд стала ГК "ЭкоВоз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

"Уверены, что через несколько лет, посещая наш лес, мы будем с гордостью говорить детям и внукам, что здесь есть деревья, посаженные нашими руками. Это невероятное чувство! И ценно оно еще и тем, что человек, который сам посадил дерево, никогда не нанесет вреда природе, а будет относиться к ней бережно и с любовью", — говорится в сообщении.

Партнерами общественной посадки стали Объединение детских библиотек, ООО "Сервис комплект", Ротари Клуб "Меркурий", магазин-салон "Евро Обои", директор ООО "ППО" Александр Дорожкин, ООО "ДИПО", телекомпания "ЛАДА-МЕДИА", стоматологическая клиника "ДИАСТОМ", ООО "АЛДИС", футбольный клуб "Акрон", фирма "Миройл", Автоград-водоканал, кузница "Куём", журнал "Топ Менеджмент", студия вокала СТВ, Детский центр "Теремок", ООО "Феррони Тольятти", фестиваль "Территориия добра", профсоюз образования, а также неравнодушные жители Самарской области: Николай Шахов, Олеся Вострецова, Егор Иванович С., Евгения Ошибкина, Елена Ошибкина, Юлия Кирпичникова, Владислава Радькова, Кристина Улитина, Юлия Петренко.

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