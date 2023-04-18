Актуализирована программа развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021–2025 годы

ПАО "Газпром" и Самарская область подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему времени в регионе сформировалась потребность в сооружении и реконструкции дополнительной газовой инфраструктуры. В частности, в обновленный документ включены реконструкция газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС)-115 "Ягодное", техническое перевооружение ГРС в Сызранском районе и строительство шести АГНКС с подводящими газопроводами к ним — в городах Сызрань, Самара, с. п. Тайдаково и Сергиевском районе.

По итогам реализации актуализированной программы будут построены в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковые сети для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС.

Компания также построит два газопровода-отвода и ГРС в Волжском и Сергиевском районах области. Это позволит увеличить объем поставок газа действующим потребителям и подключить новых.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.