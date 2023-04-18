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Газовая отрасль ТЭК

Актуализирована программа развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021–2025 годы

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Газпром" и Самарская область подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему времени в регионе сформировалась потребность в сооружении и реконструкции дополнительной газовой инфраструктуры. В частности, в обновленный документ включены реконструкция газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС)-115 "Ягодное", техническое перевооружение ГРС в Сызранском районе и строительство шести АГНКС с подводящими газопроводами к ним — в городах Сызрань, Самара, с. п. Тайдаково и Сергиевском районе.

По итогам реализации актуализированной программы будут построены в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковые сети для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС.

Компания также построит два газопровода-отвода и ГРС в Волжском и Сергиевском районах области. Это позволит увеличить объем поставок газа действующим потребителям и подключить новых.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.

ООО "Газпром газораспределение Самара" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием газового оборудования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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