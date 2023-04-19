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Театр Культура

В Самарском театре оперы и балета покажут знаменитую оперу "Кармен"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 апреля Самарский театр оперы и балета приглашает на оперу Жоржа Бизе "Кармен" (12+). Об этом сообщает пресс-служба театра.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В центре круговорота событий — красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей. Её привязанность не длится долго, но мужчины готовы отдать всё за миг любви такой женщины — воплощённой свободы и чувственности. Яркая и дерзкая, не боящаяся жить и умереть, Кармен покоряет сердца, как и музыка Жоржа Бизе в опере с ее именем.

Это великое произведение входит в репертуар всех оперных трупп мира и исполняется на всех языках, в том числе и на японском. В Самарском театре она идет на языке оригинала — французском (с русскими супратитрами).

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