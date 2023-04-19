В Самарском театре оперы и балета покажут знаменитую оперу "Кармен"

26 апреля Самарский театр оперы и балета приглашает на оперу Жоржа Бизе "Кармен" (12+). Об этом сообщает пресс-служба театра.
В центре круговорота событий — красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей. Её привязанность не длится долго, но мужчины готовы отдать всё за миг любви такой женщины — воплощённой свободы и чувственности. Яркая и дерзкая, не боящаяся жить и умереть, Кармен покоряет сердца, как и музыка Жоржа Бизе в опере с ее именем.
Это великое произведение входит в репертуар всех оперных трупп мира и исполняется на всех языках, в том числе и на японском. В Самарском театре она идет на языке оригинала — французском (с русскими супратитрами).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.