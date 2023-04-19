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Финансы Экономика и бизнес

Жители региона должны предоставить декларацию по налогу не позднее 2 мая 2023 года

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области напоминает: в срок не позднее 2 мая 2023 года физическим лицам необходимо представить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ (декларация).

Это касается лиц, получивших в прошлом году доходы:
    от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения;
    от предоставления в аренду имущества;
    от зарубежных источников;
    от предпринимательской деятельности;
    иные доходы.

Подать декларацию для получения налоговых вычетов - имущественного, социального (на образование, лечение) либо инвестиционного - можно в любое удобное для налогоплательщика время в течение всего календарного года.

Заполнить и сдать декларацию, а также получить налоговый вычет можно не выходя из дома. Такая возможность есть у граждан, зарегистрированных в интернет-сервисе "Личный кабинет для физических лиц" сайта ФНС России, и имеющих усиленную неквалифицированную электронно-цифровую подпись.

Получить электронную подпись можно бесплатно, самостоятельно сформировав ее в разделе "Профиль" данного веб-ресурса.

Заполненная и подписанная электронной подписью налогоплательщика декларация с приложением подтверждающих документов направляется в налоговый орган в электронном виде в онлайн-режиме.

Кроме того, в личном кабинете существует раздел "Статус проверки 3-НДФЛ", который позволяет налогоплательщику отследить ход проверки представленной им декларации без дополнительных звонков и личных визитов в налоговую инспекцию.

Войдя в свой личный кабинет, пользователь может увидеть дату регистрации и регистрационный номер декларации, присвоенный налоговым органом, дату начала камеральной проверки и ее ход. При этом сервис информирует не только о дате завершения проверки, но и о ее результатах.

Напомним, что получить или восстановить доступ к личному кабинету можно с помощью учетной записи от портала Госуслуг.

Также граждане могут подать декларацию и в офисах многофункциональных центров.

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