В Тольятти пройдет V архивный фестиваль "АрхивFEST"

С 20 по 28 апреля Управление по делам архивов администрации Тольятти проводит V фестиваль "АрхивFEST". Тема фестиваля - "Поступь революции в российской провинции". Событие посвящено 105-летию установления советской власти в Ставропольском уезде.

Организаторы фестиваля - Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти и МКУ "Тольяттинский архив". Неизменными партнерами фестиваля являются Тольяттинский государственный университет и Центр профессионального развития "Деловой подход".

В рамках фестиваля пройдут мероприятия, призванные на основе документов осветить страницы истории Ставрополя-Тольятти: выставки архивных документов, мастерские для школьников и студентов, архивные посиделки, семинар для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов, квест-игра "Архивный детектив".

20 апреля в 15:00 в актовом зале администрации городского округа Тольятти (пл. Свободы, 4) фестиваль откроется выставкой документов "Земство и советы: две власти в судьбе местного самоуправления" из фондов МКУ "Тольяттинский архив". Выставка освещает широкий круг вопросов, которые решало местное самоуправление на рубеже XIX–XX веков. В их число входили дорожное строительство, освещение города и доставка почты, развитие жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальное обеспечение, здравоохранение, кроме того на рубеже веков крайне важна была организация борьбы с голодом.

На выставке будут представлены документы о работе органов местного самоуправления до 1917 года и документы советского времени, многие из которых будут показаны впервые. Только в этот день, накануне Дня местного самоуправления, подлинные архивные документы по истории органов власти Ставрополя-Тольятти можно будет полистать и подержать в руках. Выставка будет сопровождаться научно-популярной лекцией - экскурсией.

21 апреля с 10.00 до 14.00 в хранилищах архива (ул. Белорусская, 33 и Механизаторов, 26а) пройдут "Архивные мастерские" для школьников, студентов Тольяттинского государственного университета и колледжей. Ребята познакомятся с фондами и попробуют себя в роли архивистов.

24 апреля в рамках фестиваля на странице Управления по делам архивов портала администрации городского округа Тольятти будет опубликована электронная выставка документов "Советская власть - детям: из истории становления народной школы в Ставропольском уезде в годы Гражданской войны", посвященная первым шагам советской власти в области школьного образования. На основе неопубликованных ранее архивных документов воссоздается панорама становления советской единой трудовой школы в российской провинции: изменение подходов к преподаванию учебных дисциплин, политики в отношении учителей и учащихся, отделение школы от церкви.

25 апреля в 16.00 в читальном зале МКУ "Тольяттинский архив" (ул. Белорусская, 33) пройдут "Архивные посиделки" - нескучные истории с документами и самоваром. Участники встречи на основе подлинных документов (протоколов уездного и городского советов и их исполкомов) проследят первые шаги советской власти в Ставропольском уезде в 1918-1920 годах. К неформальному диалогу приглашаются историки, краеведы, экскурсоводы, журналисты, студенты, интересующиеся историей родного города.

26 апреля в 10.00 в администрации Тольятти (ул. Белорусская, 33, кабинет № 209) в сотрудничестве с Центром профессионального развития "Деловой подход" пройдет заключительный очный этап XIV Всероссийского конкурса среди старшеклассников "Документ в современном мире". Прошедшие в финал школьники будут представлять свои исследования документов городского архива, школьных музеев, семейных и личных архивов.

27 апреля в 15.00 в актовом зале администрации Тольятти (ул. Белорусская, 33) специалисты управления по делам архивов проведут семинар "Определение сроков хранения документов" для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов.

28 апреля в 10.00 в читальном зале МКУ "Тольяттинский архив" (ул. Белорусская, 33) студенты кафедры истории и философии Тольяттинского государственного университета станут участниками архивного детектива "Пером и чернильницей". В этот же день участники "АрхивFESTа" подведут итоги на заключительном мероприятии фестиваля.