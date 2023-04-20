Стало известно расписание "Валдаев"

В Самаре появилось весеннее расписание скоростных пассажирских суден "Валдай 45-Р", уже с 28 апреля начнут курсировать два судна "Илья Репин" и "Валерий Грушин. А с 1 июня к навигации присоединятся еще два новых "Валдая-45Р".

Ежедневно с 28 апреля по 5 мая жители и гости Самарской области смогут отправиться с речного вокзала Самары в Ширяево в 10:00 и в 15:00. Из Ширяево можно будет уехать в 11:00 и 17:00. Время в пути займет всего 45 минут.

Также с 28 апреля по 5 мая можно отправиться и в Винновку. Из Самары судно отправляется в 12:00, а обратно в 14:00. Время в пути займет 40 минут.

Стоимость проезда составляет 700 руб. — взрослый, 500 руб. — детский от 5 до 10 лет при наличии свидетельства о рождении или его копии. Дети до 5 лет — бесплатно без места (действует ограничение: не более 1 ребенка на руках одного взрослого).

Заранее приобрести билеты любой желающий сможет на сайте уже с 24 апреля.

Дети до 15 лет совершают речную прогулку в сопровождении взрослого.

На регулярных пассажирских рейсах пассажир может провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи), общий вес которых составляет не более 20 кг.