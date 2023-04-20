Депутаты губернской думы проинспектировали строительство новой станции метрополитена в Самаре

В среду, 19 апреля, депутаты парламентских фракций Самарской губернской думы посетили строительную площадку станции метро "Театральная".

В мероприятии приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов, руководитель фракции "Новые люди" Роман Маркаров, председатель комитета по строительству, транспорту и автомобильных дорогам Николай Лядин, депутаты Роман Балтер и Владимир Зимаров.

Станция метро "Театральная" станет завершающей станцией первой ветки самарской "подземки". Планируется, что после ее введения в эксплуатацию пассажиропоток в городском метрополитене вырастет на 15%.

Представители организации-подрядчика рассказали депутатам, что на сегодняшний день в стартовом котловане уже завершен монтаж тоннелепроходческого комплекса, ведутся окончательные пусконаладочные работы.

"В планах - запустить тоннелепроходческий механизированный комплекс. На протяжении 9 месяцев он будет следовать до котлована на улице Полевой, откуда, в свою очередь, навстречу ему выйдет второй тоннелепроходческий механизированный комплекс", - рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" Александр Богданов.

Выполнение работ в установленный срок обеспечивается современными технологическими решениями, мощным оборудованием, квалифицированными рабочими.

Как отметили депутаты, строительство метрополитена - важнейший транспортный и социальный проект, и при его строительстве необходим всесторонний контроль.

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил: "Безусловно, это очень серьезный объект и для Самары, и для всей Самарской области. С законодательной стороны мы, депутаты, создали все необходимые условия для строительства метрополитена, обеспечили механизмы решения вопросов переселения людей. Средства на этот важный инфраструктурный объект выделены из федерального центра. В итоге мы получим обновленную транспортную сеть, которой будем пользоваться многие десятилетия, а новая станция метро позволит существенно уменьшить нагрузку на автомобильные дороги города".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин подчеркнул: "Сегодня на выездном мероприятии присутствуют депутаты разных комитетов, разных политических партий, потому что обращения жителей поступают ко всем нам. И на месте мы оценили не только технические возможности и сроки введения в эксплуатацию новой станции метро, но и узнали, как решаются те вопросы и проблемы, которые ставят перед депутатским корпусом граждане. Конечно, для Самары развитие метрополитена - это огромное событие, которое послужит на благо всех жителей нашего миллионного города".

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов особо отметил, что на таких серьезных объектах лидеры всех фракций работают в едином направлении. "Сейчас наша общая цель - чтобы метрополитен заработал в полную силу. Скоро будут окончательно завершены работы на станции метро "Алабинская", через полтора года будет сдана "Театральная". Введение новой станции метро позволит увеличить количество пассажиров, а значит, областной бюджет будет тратить меньше денег на дотации метрополитену", - считает депутат.

Руководитель фракции "Новые люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров подчеркнул: "Строительство метро - это важный проект, проект развития города, который даст огромный пассажиропоток в старую часть Самары людей из Кировского района, например. И мы, депутаты, конечно, выступаем людьми, контролирующими этот процесс, наблюдаем и будем дальше следить, чтобы соблюдены были все сроки и выполнены задачи".

Основные работы по возведению станции "Театральная" планируют завершить в 2024 году.