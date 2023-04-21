В Тольятти проходит Ежегодное совещание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

21 апреля в конгресс-центре технопарка в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" в Тольятти проходит Общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). Среди участников — представители 50 регионов РФ: представители управляющих компаний технопарков, индустриальных парков, ОЭЗ, кластеры, корпорации развития — организации, которые непосредственно в регионах занимаются развитием инфраструктуры и привлечением инвестиций.

Участников поприветствовал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: "Сегодня перед отечественными промышленными предприятиями открываются новые возможности по импортозамещению и развитию кооперационных связей. Минпромторг России реализует как общесистемные меры поддержки инвестиционных проектов, так и механизмы по созданию готовой промышленной инфраструктуры. Уверен, что это позволит ускорить решение задач по обеспечению отечественной промышленности необходимыми технологиями и компонентной базой", — отметил министр.

О значимости события также журналистам рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко:

"Стартовало Ежегодное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Впервые оно проходит не в Москве, а на территории действующего технопарка, причем одного из лучших в стране — "Жигулёвской долины".

Вместе с членами Ассоциации мы обсудим действующие с 1 января 2023 года механизмы, направленные на импортозамещение, формирование кластеров и привлечение инвестиций. Также очень подробно обсудим все виды промышленной инфраструктуры и ОЭЗ.

Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет платформой для рекомендаций и предложений, в том числе используемых для принятия законодательных инициатив.".

Самарская область не впервые становится площадкой для проведения мероприятий федерального уровня. Здесь успешно развиваются инвестиционные площадки, действуют все специальные режимы для бизнеса и инвесторов. Технопарк "Жигулевская долина" входит в тройку самых эффективных в стране, особая экономическая зона регулярно оценивается экспертами как одна из лучших аналогичных площадок России.

"Мы рады принять на территории Самарской области, в технопарке "Жигулевская долина" совещание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С коллегами из разных регионов обсудим работу по поддержке технологических стартапов, промышленных предприятий, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, в Самарской области созданы все условия для развития бизнеса. Мы всегда готовы транслировать свой опыт другим регионам — членам Ассоциации, а также перенимать их успешные практики".

Директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко обозначил задачи, которые стоят на повестке дня сегодняшнего собрания.

"Жигулёвская долина" — лучшая практика реализации экосистемы инноваций в регионе. Но мы не хотим почивать на лаврах и поэтому вынесли на обсуждение в АКИТ барьеры в развитии инноваций и технопарков, которые мы сегодня обсудим с коллегами из регионов. Благодаря членству в Ассоциации мы участвуем в выработке предложений и на их основе — решений, которые позволят устранять барьеры развития, в том числе через новации на законодательном уровне страны".