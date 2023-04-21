Волонтеры "Роснефти" восстанавливают леса Самарской области

4 тысячи сосен сотрудники Сызранского нефтеперерабатывающего завода НК "Роснефть" высадили этой весной на особо охраняемой территории Самарской области.

Восстановление леса волонтеры Сызранского НПЗ ведут уже третий год. В зоне их внимания — Рачейский бор, один из уникальных памятников природы нашей губернии. Он является частью Средне-Волжского биорезервата — особо-охраняемой территории, отличающейся высоким биологическим разнообразием. В 2010 г. здесь бушевали пожары, которые нанесли значительный урон насаждениям. Заводчане не стали ждать, пока природа наберется сил и лес поднимется самостоятельно и высадили за три года более 23 тысяч сеянцев сосны на 9 гектарах, вдохнув в этот зеленый уголок новую жизнь.

Вместе с нефтяниками в акции принимают участие студенты-экологи Сызранского филиала Самарского государственного технического университета.

Замечено, что искусственная посадка деревьев значительно сокращает период восстановления леса после природных катаклизмов, предотвращая эрозию почвы и сохраняя экологический баланс.

Хвойные леса занимают 13% от всей лесной площади региона и являются одной из природных ценностей Самарской губернии, вот почему лесовосстановление — в числе приоритетов волонтеров Сызранского НПЗ. Это важное направление их деятельности, но далеко не единственное. Благодаря системному озеленению, которое проводят нефтяники, в Сызрани уже разбиты три сквера, засаженные липами, в этом году будет высажено еще более 200 саженцев.

В восстановлении лесов на территории Самарской области участвуют и волонтёры Куйбышевского НПЗ. За два года на 6 гектарах ранее пустующей территории самарских лесничеств сотрудники предприятия высадили более 6 500 саженцев сосны и дуба.

Экологическое волонтерство — неотъемлемая часть реализуемых природоохранных проектов предприятий "Роснефти". Работники НПЗ постоянные участники экологических акций "Родники России", "Кедры России", "День Волги" и "Зеленая весна" и других.