Молодежка "Крыльев" сыграла вничью с "Сочи"

Завершился матч 25-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимали "Сочи".

На 23 минуте "Крылья" открыли счет, пенальти реализовал Егор Тоцкий. Через несколько минут гости сравняли счет, Алексей Филимонов выскочил 1 на 1 с голкипером и переиграл его.

Во втором тайме "Сочи" был ближе к победе. На 76 минуте был назначен пенальти в наши ворота, но Даниил Веселов справился с ударом и счет остался прежним.

1:1 — боевая ничья на "Металлурге". Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Факела". Матч состоится 25 апреля.