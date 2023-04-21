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Футбол Спорт

Молодежка "Крыльев" сыграла вничью с "Сочи"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился матч 25-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимали "Сочи".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 23 минуте "Крылья" открыли счет, пенальти реализовал Егор Тоцкий. Через несколько минут гости сравняли счет, Алексей Филимонов выскочил 1 на 1 с голкипером и переиграл его.

Во втором тайме "Сочи" был ближе к победе. На 76 минуте был назначен пенальти в наши ворота, но Даниил Веселов справился с ударом и счет остался прежним.

1:1 — боевая ничья на "Металлурге". Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Факела". Матч состоится 25 апреля.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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