В Союзе художников России открылась выставка скульптора Степана Карсляна

В пятницу, 21 апреля, в выставочном зале Союза Художников России презентовали выставку, посвященную 75-летию самарского скульптора Степана Карсляна (18+).

Работы, представленные на выставке, созданы из бронзы, гипса, пластилина в различные годы.

В центре экспозиции находятся несколько гипсовых полноразмерных скульптур: утонченные фигуры женщин, скульптурная композиция "Ахиллес", олицетворяющая доброту и ласку семейная пара с ребенком и разработка знаменитого медного Буратино.

Представлены скульптуры меньшего размера — "Портрет дочери", "Старый художник", "Рачия Нерсесян" и другие, выполненные из бронзы.

"Чтобы создать какую-то скульптуру, нужно, во-первых, иметь большую силу, а, во-вторых, скульптор — это заключительная стадия высшего художественного творчества, необходимо грамотно и искусно материализовать свою задумку и иметь генетическое прошлое", — прокомментировал друг юбиляра, ученый Геннадий Дорошко.

Часть стендов занимают нарисованные эскизы и наброски женских тел, портреты мужчин и женщин, графика, натюрморты и пейзажи. Так как работ, созданных Степаном Карсляном, большое количество и находятся они в разных городах Самарской области, многие скульптуры представляются в виде фотографий.

Отдельное место на выставке выделено под дипломы, благодарственные письма и сертификаты, полученные Степаном Карсляном. Там же находятся памятные фотографии с открытия скульптур и вручения наград.

"Уважаемые зрители, я работал и работаю для вас, для города, чтобы устанавливались интересные, профессиональные фигуры. Нужно ставить грамотные вещи для людей, потому что скульптуры — это навсегда!" — обратился к горожанам Степан Карслян.

Посетить выставку, посвященную юбилею скульптора Степана Карсляна, можно до 12 мая по адресу ул. Молодогвардейская, 209, выставочный зал Союза художников России (понедельник - пятница, 11:00–19:00; суббота 12:00–19:00). Вход свободный.