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Суд объявил в розыск наследника подшипниковой империи Александра Швидака

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Московский районный суд Казани заочно вынес постановление о взятии под стражу известного самарца, члена совета директоров компании из Санкт-Петербурга "Звезда — Энергетика" Александра Швидака. Его также объявили в розыск. На официальном сайте суда указано, что "подсудимый скрылся".

Фото: Ксения Штефан

Позицию защиты сообщила журналисту Волга Ньюс адвокат Швидака Анна Миненкова. Юрист сейчас обжалует решение о розыске.

"Александр Швидак не скрывался. С января он не мог являться в суд по причине болезни. Трижды он лежал в медицинских учреждениях. Из-за перенесенного ковида его состояние здоровья сильно ухудшилось. Этим и обусловлена неявка в суд. Мы считаем решение незаконным и необоснованным. У Московского районного суда Казани не было оснований для такого решения. В суд мы предоставляли больничные листы. Кроме того, суд делал запросы в медучреждения и получил ответы, что Александр Швидак — на лечении. Он не скрывался, а находится на больничном", — поясняет адвокат.

По словам Анны Миненковой, бизнесмену нет смысла скрываться, поскольку представитель потерпевшей стороны отказался от претензий в суде.

Напомним, Швидак — наследник "подшипниковой империи". Например, ему было аффилировано ОАО "Самарский подшипниковый завод". Но привело в суд Казани Швидака не это. Уголовное дело о мошенничестве в отношении наследника подшипниковой империи возбудили самарские полицейские в связи с предположительным выводом 59 млн руб. из местного предприятия "Волгатеплоснаб". Последняя компания занималась обслуживанием котельных в столице 63-го региона, а в октябре 2020 г. ее признали банкротом.

"С декабря 2019 года мы расследовали уголовное дело о мошенничестве на 109 млн рублей. Во время расследования в отдельное производство выделили материалы, по которым возбудили еще одно дело. И уже в рамках него задержали члена советов директоров предприятия", — рассказывали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже защитники Швидака озвучили свою позицию: ранее ООО "Волгатеплоснаб" принадлежал на 80% питерской компании "Звезда-Энергетика". Швидак входил в совет директоров "Звезды-Энергетика". По версии следствия, обвиняемый убедил совет директоров дать согласие на получение займов из компании "Волгатеплоснаб", но займы не вернул, а пустил на погашение кредитных обязательств компании "Звезда-Энергетика". Адвокат же утверждает, что в залог при получении кредита Швидак передал директору компании "Волгатеплоснаб" Денисову право требования 126 млн долга с известного бизнесмена из Санкт-Петербурга по фамилии Рыдник.

"Рыдник должен был 126 млн Швидаку. Швидак выиграл суд и получил право требования этих средств с Рыдника. В 2018 году Швидак, чтобы обеспечить залог, передал права требования к Рыднику "Волгатеплоснабу", — рассказывала адвокат Анна Миненкова.

По словам юриста, суду уже представили документы и о возврате средств, которые "задолжал" Швидак. Не предъявляет претензий и "Волгатеплоснаб".

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