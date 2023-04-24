ГТРК "Самара" впервые рассказала о секретных космических проектах

В ГТРК "Самара" рассказали о важной роли телевидения в получении Самарой статуса "космической столицы России" и уникальных архивных записях, найденных после рассекречивания фондов.

"На орбите Земли тысячный оборот сделал второй искусственный спутник!" "Куйбышевский телецентр провёл первую пробную передачу из студии!" В 1958 году эти новости соседствовали на страницах областных газет. Казалось бы, совпадение! На самом деле в этот момент уже были приняты судьбоносные решения. В один год в городе на Волге началась и космическая, и телевизионная эра.

Малоизвестные детали приземления космонавта, его тайный прилёт в Куйбышев, пребывание в "Домике на Волге" мир узнает только через много лет после 12 апреля 1961. И впервые — именно в эфире ГТРК "Самара". Во время работы в только что рассекреченных фондах столичных архивов режиссеры компании наткнутся на коробку с надписью: "Гагарин. Место съемки и год неизвестен". Когда плёнку зарядят в киноаппарат, самарская делегация испытает шок: вот они узнаваемые волжские просторы, здание обкомовского дома приёма и неизвестные кадры с космонавтом номер один! Нигде ранее, ни в одном документе об этих съемках не было никаких сведений.

В 60-х Куйбышев — официально закрытый город. Телевизионщикам приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы случайно не озвучить государственную тайну. В целях безопасности, до определенного времени был строгий запрет на любое упоминание имен конструкторов космической техники. Первое телевизионное интервью человек-легенды, главного конструктора всего семейства ракет "Союз" и спутников-разведчиков Дмитрия Козлова, первая съемка телепрограммы о производстве космической техники и репортаж с полигона проведения огневых испытаний, первый фильм о секретных разработках наших земляков, где была рассказана удивительна история космического противостояния, "звёздных войн" и создания "космических танков" — в Америке и в закрытом городе Куйбышеве… Все это было создано ГТРК "Самара".

Сегодня Самару по праву называют "космической столицей России". Но не многие знаю, что признанием такого высокого статуса город обязан именно телевидению. Впервые об этом было заявлено во время всероссийского телемарафона "Самара-Космос-50", а в 2021 году именно ГТРК "Самара" стала объединяющим центром торжеств, посвященных юбилею освоения человеком космического пространства.

Величайшие конструкторы, космонавты, молодые ученые, смелые проекты. У ГТРК "Самара" огромный интерес ко всему, что связано с прорывными технологиями. И прямо сейчас к эфиру готовятся новые программы, фильмы, репортажи, рассказывающие о достижениях наших земляков. Ведь событие не произошло, пока его не показало телевидение…