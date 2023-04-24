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Театр Культура

Художник САТОБ по свету получил "Золотую маску"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Художник по свету Самарского академического театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил премию "Золотая маска" за лучшую работу художника по свету в музыкальном театре в проекте Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России "Место, которого еще не было", Санкт-Петербург.

Фото: САТОБ

Эмиль Авраменко работает в Шостакович Опера Балет с 2018 года. В самарском театре он создал световое оформление оперетты "Москва, Черемушки", оперы "История Кая и Герды", мистерии Carmina Burana, программы "Эпоха Чернышева" и других спектаклей и концертов.

Эмиль Авраменко работал осветителем в театре "СамАрт" (2008-2013), был руководителем и режиссером самарского студенческого франкофонного театра Quadrupede (2009-2010). В 2014-2015 — оператор постановочного освещения в Государственном академическом Мариинском театре, в 2015-2017 — технический директор, художник по свету театральной площадки "Скороход", Санкт-Петербург, в 2016-2018 — осветитель на Новой сцене Александринского театра, Санкт-Петербург.

В качестве технического директора он курировал ежегодные международные фестивали Skorohod Swiss Week и Korean Express, фестиваль "Неделя финского танца в Скороходе". Работал на театральных фестивалях в Японии, Франции, Эстонии.

Как технический директор Авраменко реализовал открытие трех театральных площадок в Санкт-Петербурге в 2017 году: студия перформативных искусств "Сдвиг", многофункциональная площадка "Резиденция", "Театр дяди Коли".

Как художник по свету оформил ряд спектаклей в театрах Самары, Санкт-Петербурга, Владивостока.

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