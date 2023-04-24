Художник САТОБ по свету получил "Золотую маску"

Художник по свету Самарского академического театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил премию "Золотая маска" за лучшую работу художника по свету в музыкальном театре в проекте Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России "Место, которого еще не было", Санкт-Петербург.
Эмиль Авраменко работает в Шостакович Опера Балет с 2018 года. В самарском театре он создал световое оформление оперетты "Москва, Черемушки", оперы "История Кая и Герды", мистерии Carmina Burana, программы "Эпоха Чернышева" и других спектаклей и концертов.
Эмиль Авраменко работал осветителем в театре "СамАрт" (2008-2013), был руководителем и режиссером самарского студенческого франкофонного театра Quadrupede (2009-2010). В 2014-2015 — оператор постановочного освещения в Государственном академическом Мариинском театре, в 2015-2017 — технический директор, художник по свету театральной площадки "Скороход", Санкт-Петербург, в 2016-2018 — осветитель на Новой сцене Александринского театра, Санкт-Петербург.
В качестве технического директора он курировал ежегодные международные фестивали Skorohod Swiss Week и Korean Express, фестиваль "Неделя финского танца в Скороходе". Работал на театральных фестивалях в Японии, Франции, Эстонии.
Как технический директор Авраменко реализовал открытие трех театральных площадок в Санкт-Петербурге в 2017 году: студия перформативных искусств "Сдвиг", многофункциональная площадка "Резиденция", "Театр дяди Коли".
Как художник по свету оформил ряд спектаклей в театрах Самары, Санкт-Петербурга, Владивостока.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.