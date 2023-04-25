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Власть и политика

В Самарской области расширили возможности "дачной амнистии"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова приняли поправки в областной закон "О земле", которые расширяют права граждан на "дачную амнистию".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Так, в закон внесли дополнительный перечень документов, на основании которых граждане смогут оформить право собственности на земельные участки и дома по "дачной амнистии".

К таким документам отнесены:

1) акт уполномоченного органа (в том числе органа местного самоуправления, исполнительного комитета Совета народных депутатов), принятый в форме постановления, распоряжения, решения о разрешении строительства, проектировании объекта капитального строительства (жилого дома) либо о присвоении ему адреса, изданный до 14 мая 1998 года (т.е. до даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ);

2) строительный паспорт, договор, акт приемки завершенного строительством жилого дома, выданные до 14 мая 1998 года;

3) платежные документы, подтверждающие начисления и уплату налоговых платежей за жилой дом или земельный участок, на котором он расположен.

Благодаря принятому закону, круг граждан, узаконивших свое недвижимое имущество, значительно будет расширен.

"Законодательство о земле постоянно совершенствуется. Мы анализируем и систематизируем данные, чтобы как можно большее количество жителей Самарской области смогли воспользоваться законом о "дачной амнистии" и подтвердить свое право собственности на имущество. Депутаты в постоянном режиме анализирует документы, поступающие от граждан для оформления дачного участка, строения, гаража", — прокомментировал председатель губдумы Геннадий Котельников.

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