Не стало актера самарского драмтеатра Владимира Борисова

В среду, 26 апреля, ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Ему было 75 лет.

Выпускник знаменитого "Щепкинского" училища Владимир Борисов в 1974 г. был принят в труппу самарского театра, и с тех пор верой и правдой служил ему. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант.

Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег.

О времени панихиды в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького будет объявлено дополнительно.