Не стало актера самарского драмтеатра Владимира Борисова

В среду, 26 апреля, ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Ему было 75 лет.
Выпускник знаменитого "Щепкинского" училища Владимир Борисов в 1974 г. был принят в труппу самарского театра, и с тех пор верой и правдой служил ему. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант.
Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег.
О времени панихиды в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького будет объявлено дополнительно.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.