16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Не стало актера самарского драмтеатра Владимира Борисова Художник САТОБ по свету получил "Золотую маску" Артисты Самарской области примут участие в финальном этапе "Театральное Приволжье" в Перми Самарская актриса Жанна Романенко награждена Орденом Почета В САТОБ состоялась премьера проекта "Александр Невский. Ледовое побоище"

Театр Культура

Не стало актера самарского драмтеатра Владимира Борисова

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 26 апреля, ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Ему было 75 лет.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Выпускник знаменитого "Щепкинского" училища Владимир Борисов в 1974 г. был принят в труппу самарского театра, и с тех пор верой и правдой служил ему. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант.

Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег.

О времени панихиды в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького будет объявлено дополнительно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30