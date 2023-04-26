АвтоВАЗ установит предельные цены на продажу Lada в дилерской сети

АвтоВАЗ в мае введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта в случае превышения установленного потолка цен. Об этом пишет ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
"Мы разворачиваем немного вектор нашей политики в области продаж автомобилей… Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам — устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от АвтоВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена АвтоВАЗом. Возможность применения такой нормы дает нам антимонопольное законодательство", — сказал он на выставке "Иннопром" в Ташкенте.
"Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров", — добавил он, уточнив, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на машины бренда на 2%.
Сейчас у АвтоВАЗа в РФ насчитывается 308 официальных дилерских центров, уточнил Соколов.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.