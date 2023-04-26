16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross АвтоВАЗ установит предельные цены на продажу Lada в дилерской сети Автомобили АвтоВАЗа возможно будут собирать в Китае АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки Lada Vesta в Узбекистане Продажи АвтоВАЗа в марте выросли на 90%

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ установит предельные цены на продажу Lada в дилерской сети

ТАШКЕНТ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АвтоВАЗ в мае введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта в случае превышения установленного потолка цен. Об этом пишет ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Мы разворачиваем немного вектор нашей политики в области продаж автомобилей… Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам — устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от АвтоВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена АвтоВАЗом. Возможность применения такой нормы дает нам антимонопольное законодательство", — сказал он на выставке "Иннопром" в Ташкенте.

"Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров", — добавил он, уточнив, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на машины бренда на 2%.

Сейчас у АвтоВАЗа в РФ насчитывается 308 официальных дилерских центров, уточнил Соколов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30