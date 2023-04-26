АвтоВАЗ установит предельные цены на продажу Lada в дилерской сети

АвтоВАЗ в мае введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта в случае превышения установленного потолка цен. Об этом пишет ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Мы разворачиваем немного вектор нашей политики в области продаж автомобилей… Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам — устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от АвтоВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена АвтоВАЗом. Возможность применения такой нормы дает нам антимонопольное законодательство", — сказал он на выставке "Иннопром" в Ташкенте.

"Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров", — добавил он, уточнив, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на машины бренда на 2%.

Сейчас у АвтоВАЗа в РФ насчитывается 308 официальных дилерских центров, уточнил Соколов.



