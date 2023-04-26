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Газовая отрасль ТЭК

СВГК, МФЦ и региональный штаб газификации готовят новый регламент работы

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несмотря на то что уровень газификации Самарской области уже сегодня является одним из самых высоких в России и составляет более 94%, многие из частных домовладений еще не используют природного газа. При этом по поручению президента Российской Федерации в настоящее время реализуется проект бесплатного подведения газа до границ земельных участков жителей газифицированных населенных пунктов, желающих принять участие в программе социальной газификации.

В настоящее время на сайт регионального оператора газификации — ООО "СВГК" и на сайт Единого оператора газификации от жителей Самарской губернии подано уже более 20 тысяч заявок на бесплатное подведение газа. Однако не все жители региона пока знают о своем праве на бесплатный газопровод. Некоторым удобнее общение не через сеть интернет, а с "живым" специалистом.

В ходе работы регионального штаба газификации правительство Самарской области поддержало предложение СВГК о том, что офисы МФЦ могут стать не только пунктами приема от граждан документов на бесплатную догазификацию, но и центрами информирования самарцев об условиях социальной газификации.

В настоящее время представители Средневолжской газовой компании, МФЦ и администрации Волжского района Самарской области совместно разрабатывают "Регламент по предоставлению муниципальной услуги "Организация газоснабжения населения в границах муниципального района", который поможет сотрудникам МФЦ в работе с желающими получить бесплатный газопровод до границы своего земельного участка. Важно отметить, что льготные категории заявителей могут рассчитывать и на компенсацию из областного бюджета своих затрат на покупку газового котла, газовой плиты и иного оборудования.

По планам, которые были озвучены на заседании регионального штаба 19 апреля, работа над подготовкой документа будет завершена до конца мая 2023 года. Далее он будет опробован специалистами МФЦ Волжского района Самарской области. После этого планируется внедрить новый регламент работы во всех офисах МФЦ Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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