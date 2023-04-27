РФС рассмотрел обращения "Крыльев": три грубых нарушения в судействе

Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, на котором было рассмотрено скандальное судейство в матче "Пари НН" - "Крылья Советов".

Напомним, генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против работы судей в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Крылья Советов" обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота "Крыльев Советов" на 34-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота "Пари НН" на 42-й и 58-й минутах матча и невынесением второго предупреждения игроку "Пари НН" Виктору Александрову на 70-й и 77-й минутах матча.

Комиссия приняла следующие решения:

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Крылья Советов" на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды "Крылья Советов" № 15 Николая Рассказова в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды "Пари НН" № 18 Артемом Соколовым, по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока "Пари НН", который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды "Пари НН" на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Праи НН" № 22 Никита Каккоев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды "Крылья Советов" № 9 Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды "Пари НН" на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды "Пари НН" № 22 Никиты Каккоева в собственной штрафной площади произошел после умышленной игры в мяч головой этого же игрока. Согласно правилам игры, такие контакты мяча с рукой не являются наказуемыми, в связи с чем комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды "Пари НН" № 2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды "Крылья Советов" № 9 Владимира Писарского в единоборстве с ним за мяч комиссией квалифицируются как безрассудные, так как после игры в мяч, в который пытался сыграть головой игрок "Крылья Советов", игрок "Пари НН" совершил контакт стопой с лицом соперника, не думая о его безопасности.

В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку "Пари НН" за безрассудное поведение и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

5. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды "Пари НН" № 2 Виктора Александрова на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды "Крылья Советов" № 28 Бенджамина Гарре в единоборстве с ним за мяч комиссия единогласно расценивает как фол по неосторожности, и это нарушение не являлось срывом перспективной атаки ввиду наличия рядом партнера обороняющегося игрока № 37 Альберта Шарипова.

По этим причинам у судьи не было оснований для вынесения предупреждения, тем более второго предупреждения в матче, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара.