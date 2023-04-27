Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр "Мой бизнес" отмечает свое двухлетие

В четверг, 27 апреля, в региональном центре "Мой бизнес" проходит день открытых дверей, посвященный двухлетию Дома предпринимателя.

В апреле 2021 года старт работе центра дал Губернатор Дмитрий Азаров. "Важно, чтобы появлялись новые ответственные предприниматели, люди с инициативой, с креативом, люди, которые готовы работать на благо общества", — отметил глава региона в ходе церемонии открытия центра.

Центры "Мой бизнес" создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Сегодня региональная сеть насчитывает 11 площадок, в каждом городском округе. В конце марта была запущена работа центра "Мой бизнес" в Жигулевске.

"Для всей команды областного Правительства развитие бизнеса является абсолютным приоритетом. В каждом городском округе теперь есть свой Дом предпринимателя, а в Самаре работает региональный центр "Мой бизнес", который координирует общую работу и, в том числе, в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — За 4 года работы центры "Мой бизнес" оказали предпринимателям свыше 65 тысяч услуг. Я приглашаю предпринимателей активно использовать возможности для развития своего дела, созданные в регионе.

В центры "Мой бизнес" может обратиться каждый начинающий или действующий предприниматель. Здесь его проконсультируют по вопросам регистрации своего дела, а также по любым вопросам, связанным с ведением бизнес-деятельности и получением инструментов господдержки. Это образовательные, финансовые, имущественные инструменты, а также услуги продвижения, содействия при выходе на экспорт и многие другие.

На площадке регионального центра проходят значимые бизнес-мероприятия, предпринимательские форумы, регулярные встречи власти и бизнеса.

В день открытых дверей здесь прошли консультации от руководителей организаций инфраструктуры поддержки, а также региональных органов власти и ведомств. Также был организован онлайн-урок по финансовой грамотности и интерактивная лекция-экскурсия "Истории успеха предпринимателей Самары прошлых веков".

"Команда центра за два года проделала большую работу по развитию предпринимательства в Самарской области. Желаю центру "Мой бизнес" процветания, поддержки партнеров, не останавливаться на достигнутом", — отметила собственник АИН "ВИП Компания", руководитель проекта "Моя Ильинка" Татьяна Сырова.

Маркетолог ООО "Автотрансформатор" Ирина Бутахина поздравила центр прямо с выставки "Нефтегаз", которая проходит в Москве. Организация участия в отраслевых выставках — один из инструментов поддержки производителей, действующий в Самарской области. "Благодаря центру "Мой бизнес" мы на выставке! Желаю центру роста и успехов, расти и крепчать, как и мы растем с его поддержкой", — отметила Ирина Бутахина.

"Руководство и экспертов центра "Мой бизнес" поздравляю с этим замечательным событием и благодарю за индивидуальный подход и адресное решение вопросов каждого предпринимателя", — подчеркнул основатель тольяттинской сети кондитерских "Белый фартук" Андрей Сажнев.