Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили "Экспортеров года"

В четверг, 27 апреля, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась церемония награждения победителей и финалистов регионального этапа конкурса "Экспортер года — 2022". Событие прошло в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Конкурс проводится ежегодно — он призван поддержать предприятия, которые уверенно выходят на новые рынки и достигают значительных результатов во внешнеэкономической деятельности. Победители регионального этапа представят регион на уровне Приволжского федерального округа. Лучшие из лучших будут состязаться в федеральном этапе конкурса.

В регионе активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Этот вопрос находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова.

Работа с экспортно ориентированными компаниями в Самарской области признана одной из лучших в стране — региональный Центр поддержки экспорта вошел в первую десятку рейтинга Российского экспортного центра по итогам работы 2022 года.

По информации областного минэкономразвития, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, в 2022 году производители региона продолжили экспортировать свою продукцию. Общий объем экспорта увеличился на 2,5% по сравнению с годом ранее.

"В прошлом году мы столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением, которое отразилось на экспортной деятельности наших производителей. Но, несмотря на это, компании адаптировались к ситуации и нашли для себя новые рынки сбыта. И мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей, помогаем им подобрать страну, найти зарубежных партнеров, организуем бизнес-миссии в дружественные государства и участие в международных выставках. По итогам 2022 года при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарские компании заключили экспортные контракты на 2,8 млрд рублей. — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания Фитнес-десерты из Тольятти стала "Экспортером года" в номинации "Прорыв года". Предприятие уже три года выпускает протеиновые десерты без сахара. Руководитель отдела международных продаж компании "Фитнес-Десерты" Вероника Аввакумова рассказала, что предприятие активно использует меры господдержки, и в первую очередь это взаимодействие с Центром поддержки экспорта. Сотрудники компании приняли участие в программе "Экспортный форсаж", с которой и началось освоение зарубежных рынков. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию в страны СНГ, а также Саудовскую Аравию, Кювейт, Оман, ОАЭ и др. Протеиновые десерты тольяттинского производителя также представлены на зарубежных маркетплейсах.

"При взаимодействии с Центром поддержки экспорта нам стало значительно проще и легче осваивать иностранные рынки. Здесь работают профессионалы, которые знают особенности работы с той или иной страной. В нашей успешной экспансии точно есть их заслуга", — отметила Вероника Аввакумова.

На церемонии отметили еще одну тольяттинскую компанию — ООО "Жито".

Одно из крупнейших предприятий по хранению зерна и производству муки в ПФО стало призером второй степени в номинации "Новая география". В 2022 году производитель экспортировал муку и отруби в Грузию, Узбекистан и Казахстан.

"До 2022 года мы не экспортировали муку, поэтому старт экспортных поставок для нас — настоящий, качественный рывок. Сейчас мы продолжаем поиск партнеров в новых странах, чтобы расширить географию поставок. Огромное спасибо Центру поддержки экспорта — самостоятельно выходить на зарубежные рынки очень сложно, а с поддержкой специалистов центра у нас это получается гораздо лучше", — подчеркнула коммерческий директор ООО "Жито" Нора Мнацаканян.

В число призеров и победителей также вошли ООО "Автотрансформатор" — единственное в России предприятие, обеспечивающее полный цикл разработки, испытаний и производства комплектующих для трансформаторов. С 2022 года производитель полностью вытеснил иностранных конкурентов с российского рынка — производителей Германии, Италии, США, Мексики.

Еще одним победителем стал предприниматель Александр Долженко. С 2017 года он производит эксклюзивные товары для рыбалки, охоты, туризма и отдыха под собственной торговой маркой.

В качестве призов экспортеры получили сертификаты на покупку авиабилетов для посещения бизнес-миссий и выставок, сертификаты на обучение деловому английскому языку, а также сертификаты на обучение инструментам продвижения своей продукции в Интернете. Специальные призы от центра "Мой бизнес" — сертификаты на изготовление информационных видеороликов — получили пять финалистов конкурса.

Победители и призеры регионального этапа конкурса "Экспортер года":

Номинация "Продукт года":

1 место — ООО "Фуд инновация";

2 место — ООО "Дана";

3 место — "Основной продукт"

Номинация "Трейдер года":

1 место — ООО "Эхо-экспорт";

2 место — ООО "Жигулевский водочный завод"

3 место — ООО "Сладпром"

Номинация "Новая география":

1 место — ООО "АДЭМС";

2 место — ООО "Жито"

3 место — ООО "Медхим"

Номинация "Экспортер в сфере промышленности и высоких технологий":

1 место — ООО "Эколос-Проект Строй";

2 место — ООО "Автотрансформатор";

3 место — ООО "Автогазтранс";

Номинация "Прорыв год":

1 место — ООО "Фитнес-десерты";

2 место — ИП Долженко;

3 место — ООО "Мибао"