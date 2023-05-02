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Строительство Строительство и недвижимость

Олегу Вахрамову не удалось добиться разрешения на точечную застройку в Кировском районе

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары отказала Олегу Вахрамову (совладелец АСК "Спектр недвижимости) в предоставлении разрешения на застройку земельного участка площадью 3000 кв метров в границах улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров в Кировском районе Самары. Застройщик планировал возвести здесь многоэтажную высотную застройку с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

Напомним, в феврале 2022 года прошли общественные обсуждения, на которых 209 горожан высказались против строительства многоэтажки, а 307 проголосовали "за".

Среди наиболее весомых доводов "против" были озвучены непосредственная близость участка под застройку от школы № 168, построенной еще в 1960-е и имеющей большой процент износа; уменьшение инсоляции в классах, где обучаются школьники; изношенность коммуникаций во всем районе; близость грунтовых вод на данном участке; уже существующая плотная застройка при нехватке парковочных мест; перегруженность социальной инфраструктуры и другие проблемы.

Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" оказалось выше. Однако практически все эти голоса — без какой-либо аргументации, с одинаковой фразой: "Выражаю положительное мнение". К слову, в числе проголосовавших за появление высотки указан некий Вахрамов О.Г., чьи инициалы совпадают с инициалами застройщика, а также Вахрамов Д. О. и Вахрамова Т.А.

Однако, несмотря на перевес "положительных" мнений, в конце апреля власти Самары опубликовали постановление об отказе. Причины — отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки, где вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" не является основным).

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