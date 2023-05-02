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Театр Культура

"Росгосстрах" стал партнером фестиваля "Золотая маска"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Росгосстрах" стала партнером Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". Старейший страховщик России поддержит показ отмеченных экспертами премии спектаклей, которые в этом году "Золотая Маска" представит в разных городах нашей страны.

Региональная программа "Золотой Маски" — это не просто гастрольный проект, она открывает аудитории в самых разных уголках нашей страны серьезный, умный, зачастую непростой, но настоящий театр и его главных героев: выдающихся режиссеров, дирижеров, художников и артистов. Фестивали "Золотой Маски" в городах России устраняют само понятие культурной периферии, соединяя вместе театральные коллективы, лучшие образцы сценического искусства и зрителей.

"Наша компания обладает самой масштабной сетью присутствия в регионах, наши страховые агенты доходят до клиентов даже в отдаленных населенных пунктах, и мы прекрасно знаем, как важно для людей чувство сопричастности к жизни страны в самых разных ее аспектах. А "Золотая Маска" играет важную роль в сохранении и развитии единого культурного пространства России, поддерживает традиции российского театра и знакомит наших соотечественников с новыми тенденциями в сценическом искусстве, — говорит генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Для нас большая честь и ответственность быть партнером этого грандиозного культурного проекта, и мы рады, что можем помочь любителям театра в регионах посмотреть лучшие постановки последнего времени".

Региональная программа "Золотой Маски" в этом году начинается в конце мая в Екатеринбургском театре драмы и Омском академическом театре драмы. В дальнейшем в рамках фестиваля пройдут спектакли также в театрах Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ульяновска.

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