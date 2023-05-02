"Росгосстрах" стал партнером фестиваля "Золотая маска"

Компания "Росгосстрах" стала партнером Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". Старейший страховщик России поддержит показ отмеченных экспертами премии спектаклей, которые в этом году "Золотая Маска" представит в разных городах нашей страны.
Региональная программа "Золотой Маски" — это не просто гастрольный проект, она открывает аудитории в самых разных уголках нашей страны серьезный, умный, зачастую непростой, но настоящий театр и его главных героев: выдающихся режиссеров, дирижеров, художников и артистов. Фестивали "Золотой Маски" в городах России устраняют само понятие культурной периферии, соединяя вместе театральные коллективы, лучшие образцы сценического искусства и зрителей.
"Наша компания обладает самой масштабной сетью присутствия в регионах, наши страховые агенты доходят до клиентов даже в отдаленных населенных пунктах, и мы прекрасно знаем, как важно для людей чувство сопричастности к жизни страны в самых разных ее аспектах. А "Золотая Маска" играет важную роль в сохранении и развитии единого культурного пространства России, поддерживает традиции российского театра и знакомит наших соотечественников с новыми тенденциями в сценическом искусстве, — говорит генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Для нас большая честь и ответственность быть партнером этого грандиозного культурного проекта, и мы рады, что можем помочь любителям театра в регионах посмотреть лучшие постановки последнего времени".
Региональная программа "Золотой Маски" в этом году начинается в конце мая в Екатеринбургском театре драмы и Омском академическом театре драмы. В дальнейшем в рамках фестиваля пройдут спектакли также в театрах Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ульяновска.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.