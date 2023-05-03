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Банки Финансы

Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и "Открытия" вырос на 20%

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объединение банкоматной сети ВТБ, РНКБ и "Открытия" значительно увеличило спрос на услуги устройств самообслуживания трех банков. За три месяца совокупный оборот наличных в них вырос на 21%.

Клиенты ВТБ стали активно использовать банкоматы присоединенных банков — оборот наличных в АТМ "Открытия" вырос в 3,5 раза, в РНКБ — в 2,5 раза. В сети ВТБ еженедельный оборот по картам "Открытия" вырос на 65%, по картам РНКБ — более чем в 8 раз. Наиболее востребованная операция — пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз.

"Создание общей сети банкоматов ВТБ, "Открытия" и РНКБ стало первым этапом объединения трех банков. В результате число доступных устройств для клиентов трех банков выросло до 20 тысяч. Это стратегически важно: ВТБ ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для наших пользователей расширилась на региональные центры и в Крыму. Теперь клиенты могут воспользоваться услугой снятия или пополнения своей карты без комиссии практически в любом регионе в деловой поездке или в отпуске. Первые результаты объединения показывают, что новый сервис максимально востребован и ожидаем нашими клиентами", — отметил руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.

"Объединение банкоматных сетей банков группы ВТБ существенно расширило возможности клиентов "Открытия" проводить операции с использованием устройств самообслуживания. Наши клиенты смогли сразу оценить положительный эффект от процесса интеграции банка в группу ВТБ. Мы видим, что они в полной мере используют эти преимущества в такой традиционно востребованной сфере, как пользование банкоматами", — подчеркнул заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Юрий Андресов.

"Финансовый мост из Крыма на материковую часть России работает безукоризненно — благодаря созданию одной из крупнейших в стране сетей банкоматов наши клиенты, которые живут в Республике Крым и городе Севастополе, не испытывают никаких сложностей со снятием наличных денег в поездках по России", — сказал директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.

На сегодняшний день единая банкоматная сеть объединенных банков покрывает практически все регионы страны и насчитывает 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. устройств относятся к ВТБ, 3,7 тыс. — к "Открытию", 1,5 тыс. — к РНКБ.

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