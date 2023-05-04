"Акрон" уступил "Краснодару" и покинул розыгрыш FONBET Кубка России

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Тольяттинский ФК "Акрон" уступил фК "Краснодар в серии пенальти и покинул розыгрыш FONBET Кубка России на стадии первого финала Пути Регионов. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.