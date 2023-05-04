"Акрон" уступил "Краснодару" и покинул розыгрыш FONBET Кубка России

Тольяттинский ФК "Акрон" уступил фК "Краснодар в серии пенальти и покинул розыгрыш FONBET Кубка России на стадии первого финала Пути Регионов. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Игра прошла в среду, 3 мая, на стадионе "Краснодар". По итогам матча счет составил 0:0 и 4:2 (пенальти) в пользу "Краснодара".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?