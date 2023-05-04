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"Музей Фабрики-кухни" ищет экспонаты для коллекции, посвященной истории советского общепита

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Музей Фабрики-кухни" собирает экспонаты для пополнения коллекции, посвященной истории советского общепита. Кураторы проекта ищут предметы любой сохранности, связанные с работой столовых и фабрик-кухонь, кухонные машины и агрегаты (в том числе и промышленные), домашнюю кухонную утварь, фотографии и документы.

Фото: Музей Фабрики-кухни

"Музей Фабрики-кухни" откроется осенью 2023 года. Основными темами проекта станут: история здания, судьба его архитектора Екатерины Максимовой, конструктивизм как явление, работа общепита и Нарпита. Приступить к реализации проекта удалось благодаря победе в грантовом конкурсе "Индустриальный эксперимент" благотворительного фонда Владимира Потанина.

"История, на которой мы сконцентрированы, касается организации товарищества Нарпита, появившегося в 1923–1924 годах, которое занималось созданием фабрик-кухонь и теоретизацией идеи общественного питания в Советском Союзе.

Большую часть своей истории Фабрика-кухня была типичной столовой завода им. Масленникова. В музеем мы хотим представить специальное оборудование, например, промышленные котлы, овощерезки, поварское оборудование. Но какие-то бытовые вещи, конечно, тоже покажем", — говорит куратор проекта, начальник сектора музейных проектов Третьяковки в Самаре Николай Кислухин.

Если у вас сохранились заявленные предметы, которые вы готовы передать "Музею Фабрики-кухни", напишите куратору проекта Марии Армен по адресу ArmenMS@tretyakov.ru или позвоните по телефону +7 (495) 957-07-00.

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