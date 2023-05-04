Премьера балета "Раймонда" завершит сезон Самарского театра оперы и балета

17, 18 и 24 июня Самарский театр оперы и балета представит премьеру балета "Раймонда" Александра Глазунова в завершение 92-го театрального сезона.

В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.

Проект появился благодаря художественному руководителю и главному дирижеру Самарского театра оперы и балета Евгению Хохлову, которому удалось заручиться поддержкой друга и партнера театра, известного мецената Вячеслава Заренкова. С его помощью была приобретена большая часть декораций и костюмов. Новую постановку и хореографическую редакцию представит известный балетмейстер-реставратор, художественный руководитель балета Юрий Бурлака.

Мировая премьера "Раймонды" в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 года в Мариинском театре. Для композитора Александра Глазунова она стала первом опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа — последней большой работой.

В 1900 году балетмейстер Александр Горский совместно с Иваном Хлюстиным, взяв за основу хореографию Петипа, представил премьеру "Раймонды" в Большом театре, а в 1908 году он создал собственную оригинальную постановку балета. Именно эту хореографическую версию увидят самарские зрители.

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