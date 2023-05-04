Премьера балета "Раймонда" завершит сезон Самарского театра оперы и балета

17, 18 и 24 июня Самарский театр оперы и балета представит премьеру балета "Раймонда" Александра Глазунова в завершение 92-го театрального сезона.
В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.
Проект появился благодаря художественному руководителю и главному дирижеру Самарского театра оперы и балета Евгению Хохлову, которому удалось заручиться поддержкой друга и партнера театра, известного мецената Вячеслава Заренкова. С его помощью была приобретена большая часть декораций и костюмов. Новую постановку и хореографическую редакцию представит известный балетмейстер-реставратор, художественный руководитель балета Юрий Бурлака.
Мировая премьера "Раймонды" в постановке выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 года в Мариинском театре. Для композитора Александра Глазунова она стала первом опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа — последней большой работой.
В 1900 году балетмейстер Александр Горский совместно с Иваном Хлюстиным, взяв за основу хореографию Петипа, представил премьеру "Раймонды" в Большом театре, а в 1908 году он создал собственную оригинальную постановку балета. Именно эту хореографическую версию увидят самарские зрители.
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Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.