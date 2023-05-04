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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) отметили День Радио

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Собравшихся в актовом зале университета ветеранов, сотрудников и студентов вуза поздравили заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников связи России Андрей Учватов и ректор университета Вадим Ружников.

Фото: предоставлено ПГУТИ

На мероприятии были вручены ведомственные награды Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства образования и науки Самарской области. Четыре сотрудника университета получили почетное звание ветерана труда, проработав в вузе более 35 лет. Почетные грамоты вуза вручили студентам, сотрудникам и компаниям-работодателям.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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