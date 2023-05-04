В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) отметили День Радио

Собравшихся в актовом зале университета ветеранов, сотрудников и студентов вуза поздравили заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников связи России Андрей Учватов и ректор университета Вадим Ружников.

На мероприятии были вручены ведомственные награды Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства образования и науки Самарской области. Четыре сотрудника университета получили почетное звание ветерана труда, проработав в вузе более 35 лет. Почетные грамоты вуза вручили студентам, сотрудникам и компаниям-работодателям.