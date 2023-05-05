Жители Самарской области оформили в ВТБ 70 тысяч заявок на карту жителя

ВТБ в Самарской области получил 70 тысяч заявок на выпуск карты жителя со старта массовой эмиссии продукта. Доля банка достигла 75% от общего количества обращений населения на оформление универсального пластика. С начала апреля услуга стала доступна по всех офисах МФЦ на территории региона.

Карта жителя — масштабный цифровой проект Самарской области, который реализуется региональным правительством совместно с платежной системой "Мир" и банками-партнерами. Всего с начала запуска проекта жители региона оформили более 90 тысяч заявок на получение универсальной пластиковой карты. Партнерами карты жителя являются уже свыше 200 компаний, среди которых туристические агентства, фитнес-центры, розничные магазины и культурные пространства.

Функционал карты жителя позволяет использовать ее как полноценную банковскую карту, проездной и льготную транспортную карту, полис ОМС, ключ от "умного" домофона, а также получать скидки и бонусы от партнеров проекта. На нее также можно зачислять заработную плату, пенсию и все виды бюджетных выплат.

"ВТБ является лидером по выпуску карты жителя в Самарской области: сегодня банк оформляет 75% всех заявок от населения. Безусловно, мы заинтересованы в постоянном развитии этого продукта — добавлении в него нового функционала и специальных бонусов для пользователей. Дополнительный импульс продвижению проекта придает активная поддержка со стороны региональных властей, благодаря которой к нему присоединяются новые партнеры, увеличивается число сервисов, делая продукт качественным и полезным для его держателей", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

"Самарская область — один из регионов-лидеров в части развития проекта многофункциональной пластиковой карты с региональными сервисами. С 2023 года функционал карты жителя Самарской области дополнен социальными транспортными картами. Сегодня почти 15 тысяч граждан льготной категории пользуются картами как социальными проездными. В будущем она сможет выступать в качестве социального сертификата, подтверждая, например, статус многодетной семьи. Проект активно развивается, постоянно появляются новые функциональные возможности для разных категорий граждан", — комментирует заместитель председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Держателям карты жителя от ВТБ доступны все банковские операции и сервисы, в том числе бесплатный перевод средств на карты других банков через Систему быстрых платежей, бескомиссионная оплата услуг ЖКХ. Ее владельцы могут стать участниками бесплатной программы лояльности от банка, копить бонусы и обменивать их на товары в каталоге программы лояльности или конвертировать в рубли.

При оформлении карты жителя до 15 июня банк начисляет 1000 рублей в качестве приветственного бонуса всем новым клиентам, оформившим карту жителя в ВТБ и совершившим хотя бы одну покупку по ней. Клиентам, получающим пенсию в ВТБ, доступны повышенный процент на остаток по счету 7% и бесплатная страховка карт и счетов от мошенников, а также бескомиссионное снятие средств в банкоматах любых финансовых организаций.

Оформить карту жителя Самарской области от ВТБ сегодня можно в любом из 28 офисов банка на территории региона, где обслуживают физических лиц, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. С 1 апреля услуга доступна и в любом отделении МФЦ. В губернии реализована также возможность онлайн-регистрации обращений граждан за получением карты жителя через интернет-портал card.samregion.ru или мобильное приложение.