"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне ruАА

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" (входит в группу ВТБ) на уровне ruАА со стабильным прогнозом.

По оценке "Эксперт РА", ключевое позитивное влияние на рейтинг банка оказывают высокая вероятность его поддержки со стороны федеральных органов власти в случае необходимости, а также среднесрочные ожидания по интеграции с банком ВТБ, имеющим наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале.

Кроме того, рейтинг "Открытия" обусловлен высокой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при невысоком уровне рентабельности по итогам 2022 года, адекватными оценками качества активов, запаса ликвидности, уровня корпоративного управления и стратегического планирования.

Агентство в своем заключении по рейтингу отмечает, что "Открытие" является системно значимой кредитной организацией федерального масштаба с широкой сетью подразделений и универсальным характером бизнеса, которые обеспечивают высокую диверсификацию доходов по направлениям.

"Эксперт РА" также высоко оценило профессиональный опыт и репутацию ключевых управленческих кадров обновленной команды "Открытия".