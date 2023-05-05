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Экология Общество

Сотрудники Тольяттиазота высадили 12 тысяч саженцев сосны

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в масштабном экологическом проекте "Восстановление городских лесов Тольятти". Специалисты предприятия высадили 12 тысяч саженцев сосны в бору Васильевского участкового лесничества Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Инициатором мероприятия выступило городское отделение общероссийской организации "Социально-экологический союз". Его представители ежегодно проводят акции по восстановлению лесопарковой зоны города, серьёзно пострадавшей в результате пожаров 2010 года. Реализуя подобные проекты, организаторы акцентируют внимание на необходимости поддерживать здоровую экологическую обстановку в городе и развивают социальную активность населения Тольятти.

Общественно значимые мероприятия в области экологии, в том числе по озеленению леса, традиционно поддерживает Тольяттиазот. Сотрудники предприятия являются волонтерами общественного экологического движения "Экоравновесие", принимают участие в ликвидации несанкционированных свалок, поддерживают идею раздельного сбора мусора и организуют пункты по приему опасных отходов, представляющих угрозу для окружающей среды.

С 2014 года молодыми соснами и березами при поддержке ТОАЗа было засажено порядка 60 га земли. В этот раз тоазовцы восстановили 1,5 гектара леса, еще столько же планируется посадить осенью.

"Тольяттиазот является не только постоянным участником экологических акций, но и выступает организатором социально значимых мероприятий экологической направленности. Предприятие поддерживает общественные проекты по охране окружающей среды посредством грантового конкурса "Химия добра", проводит открытые уроки и семинары для школьников и студентов, семейные экологические квесты, занимается повышением экологической грамотности населения. Последовательная реализация природоохранных мероприятий на предприятии, а также объединение усилий сотрудников ТОАЗа и экологов-общественников позволяют значительно улучшать экологическую обстановку в регионе присутствия предприятия", — рассказала директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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