Бургер после спорта: более половины самарцев, которые готовы заниматься фитнесом для подготовки к лету, не ограничивают себя в еде

Весной количество посетителей фитнес-клубов заметно увеличивается, а на улицах и в парках все чаще можно увидеть людей, занимающихся спортом. СК "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" в ходе совместного опроса решили узнать, как самарцы готовятся к лету. 54% считают необходимым заниматься спортом и правильно питаться для подготовки к летнему сезону. Каждый пятый опрошенный (21%) привык следить за собой вне зависимости от сезона и специально не готовятся к лету, а 25% респондентов вообще не следят за собственной физической формой.

Из тех, кто всегда придерживается ЗОЖ или только собирается привести себя в форму к лету, более половины опрошенных (59%) любят заниматься спортом или фитнесом, однако не привыкли дисциплинировать себя в еде. Для того чтобы привести свою фигуру в форму, лишь каждый четвертый (27%) с удовольствием занимается спортом и питается правильно. Есть и такие (14%), кто предпочитает правильно питаться без физических нагрузок.

При этом более двух третей респондентов, желающих хорошо выглядеть в теплый сезон, готовы пересмотреть свое отношение к питанию. Так, 44% респондентов заявили, что уже начали контролировать прием пищи, из них 17% — с помощью диет (самой популярной оказалась низкоуглеводная, ее выбирает 42% тех, кто соблюдает диету). Каждый шестой (16%) отмечает, что всегда придерживается правильного питания, а 17% планируют начать контролировать свой рацион в ближайшее время. Каждый пятый самарец привык питаться без каких-либо ограничений.

Выбирая подход к здоровому образу жизни, самарцы пользуются разными источниками информации. 26% используют рекомендации друзей и знакомых, которые обладают знаниями о спорте и правильном питании или имели личный положительный опыт, 22% опираются на свой жизненный опыт и знания, 21% прислушиваются к советам из интернета и специализированных книг о тренировках и питании. Каждый пятый (21%) обращается к диетологу или тренеру, а 10% используют опыт блогеров, специализирующихся на ЗОЖ.