Водитель, протащивший автоинспектора на капоте, получил условный срок

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело водителя, протащившего автоинспектора на капоте. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Автомобилиста обвиняли по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти").

Вероятно, речь идет о случае, произошедшем осенью 2022 года. Тогда 19-летний парень без водительских прав ехал на ВАЗ-21083 по ул. Тополиной и попался на глаза сотрудникам ГИБДД. Началась погоня. Во дворе дома №84а по ул. Автостроителей водитель врезался в припаркованную иномарку. Когда к машине подбежал правоохранитель, "восьмерка" рывком тронулась и поехала. Инспектор оказался на капоте и сумел удержаться, нарушитель же набрал скорость и резко маневрировал. Проехав почти километр, автомобиль врезался в еще одну припаркованную машину. После этого нарушителя задержали.

Автоинспектор несколько раз ударился головой о лобовое стекло и получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

На фигуранта составили протоколы по семи административным статьям и возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому.

В суде горе-водитель признал вину и получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.