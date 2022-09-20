В Тольятти водитель "восьмерки" километр протащил на капоте сотрудника ГИБДД

Тольяттинским полицейским пришлось устроить погоню, чтобы задержать 19-летнего парня, севшего за руль без прав. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ДПС заметили на ул. Тополиной ВАЗ-21083. Водитель "восьмерки" превысил скорость и не остановился по требованию инспекторов.

Полицейские преследовали нарушителя, а во дворе дома №84а по ул. Автостроителей водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. К машине подбежал полицейский, и в этот момент "восьмерка" резко поехала. Инспектор оказался на капоте и сумел удержаться, нарушитель набрал скорость и начал резко маневрировать. Проехав почти километр, автомобиль врезался в еще одну припаркованную машину. После этого нарушителя задержали.

Как выяснилось, за рулем находился молодой житель Тольятти, который не имел водительских прав. На него составили протоколы по семи административным статьям.

Сотрудник полиции получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает региональное СУ СК, находившемуся за рулем парню предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Молодого человека отправили под домашний арест.