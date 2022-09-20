В Тольятти водитель "восьмерки" километр протащил на капоте сотрудника ГИБДД

Тольяттинским полицейским пришлось устроить погоню, чтобы задержать 19-летнего парня, севшего за руль без прав. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ДПС заметили на ул. Тополиной ВАЗ-21083. Водитель "восьмерки" превысил скорость и не остановился по требованию инспекторов.
Полицейские преследовали нарушителя, а во дворе дома №84а по ул. Автостроителей водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. К машине подбежал полицейский, и в этот момент "восьмерка" резко поехала. Инспектор оказался на капоте и сумел удержаться, нарушитель набрал скорость и начал резко маневрировать. Проехав почти километр, автомобиль врезался в еще одну припаркованную машину. После этого нарушителя задержали.
Как выяснилось, за рулем находился молодой житель Тольятти, который не имел водительских прав. На него составили протоколы по семи административным статьям.
Сотрудник полиции получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Как сообщает региональное СУ СК, находившемуся за рулем парню предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Молодого человека отправили под домашний арест.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.