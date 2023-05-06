Участники фестиваля "Гитары в строю!" записали манифест о солидарности в борьбе против фашизма

Участники международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" записали манифест, провозглашающий твердые намерения противостоять фашизму единым фронтом людей доброй воли со всего мира.

На одной из красивейших локаций Самарской области, где открывается вид на величественную Волгу, представители разных культур и стран записали обращение к народам мира, своим соотечественникам. Они говорили на разных языках, но об одном, общем важном решении — не допустить распространение фашизма и повторения страшных уроков истории.

"Главный посыл манифеста всему миру — это необходимость единства перед этим страшным врагом, который угрожает всему человечеству, — фашизмом. Единственное средство, с помощью которого можно его победить, — это единство нашего народа с людьми доброй воли во всем мире. А главное, что всегда и военная, и экономическая, и главное, духовная победа нашего народа всегда ковалась на берегах Волги, так уж исторически случилось. Через Волгу течет не только вода, не только река, как символ нашей страны, но и течет еще содержание той душевной составляющей нашей натуры, нашего русского человека, вне зависимости от происхождения национальностей, можно сказать — это духовный стержень нашего народа. Поэтому, конечно же, откуда как не с волжских берегов должен был прозвучать наш манифест, — только с самарских берегов, из Самары", — отметил руководитель проекта "Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" Виталий Миронов.

Манифест участников и организаторов Международного фестиваля антифашисткой песни "Гитары в строю!":

"Россияне, мы организаторы, участники и гости международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", который в эти дни проходит в Самаре и городах Самарской области, обращаемся к вам с берегов Волги, в канун праздника Великой Победы. Сегодня фашизм опять поднимает голову, вновь лидеры другой крупной западной державы заявляют об исключительности своей нации, о праве управлять миром. Мы вновь слышим о развале России, об отмене российской культуры и истории, об уничтожении всего российского народа. Мир в опасности, и значит вновь, как в далеком 1941 г. мы все должны объединиться с друзьями и братьями со всего мира.

Обращаемся к людям доброй воли всей планеты с призывом не допустить возрождения фашистской чумы! Если говорят что Урал — это становой хребет России, а Москва — ее сердце, то Волга — это духовный стержень нашей Великой страны и этот стержень никому и никогда не вынуть из наших сердец, потому что Волга протекает через сердце каждого россиянина! Мы повторяем завет антифашистов всего мира: "Они не пройдут!", потому что они не прошли тогда, в сорок пятом, не пройдут и сейчас. А на берег Волги и впредь будет выходить простая девушка Катюша, и с волжских самарских берегов как послание всему миру будет лететь наша великая песня!"