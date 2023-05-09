В Самарской области прогнозируют ночные заморозки

В ночные и утренние часы 10 мая в Самарской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -0, -3 °C. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

В связи с ухудшением погодных условий, в МЧС рекомендуют теплее одеваться, быть внимательными на дорогах, а также обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.