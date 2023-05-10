Банк "Открытие" подарит бизнесу два месяца безлимитных межбанковских платежей

Для участия в акции "Платежный безлимит" предпринимателям нужно завести в банке "Открытие" первый расчетный счет и подключить один из двух пакетов услуг "Быстрый рост" или "Свой бизнес".

При подключении одного из двух стандартных пакетов услуг предприниматели получат два месяца бесплатного обслуживания счета и смогут сэкономить до 2980 рублей. А если в течение 30 дней с даты открытия счета клиент сделает платеж, или среднемесячный остаток на его счете составит не менее 10 тысяч рублей, банк на два месяца автоматически подключит ему бесплатную опцию безлимитных платежей.

Участвовать в акции "Платежный безлимит" могут компании малого бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, срок ее проведения — с 10 мая по 30 июня 2023 года. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.

Расчетно-кассовое обслуживание в банке "Открытие" позволяет предпринимателям удобно управлять своим бизнесом через онлайн-банк "Бизнес-портал" — полноценный электронный офис с полным комплексом операций. Также клиентам доступен сервис "Налоговая копилка", который помогает вовремя платить налоги, бизнес-карты, эквайринг и многое другое.