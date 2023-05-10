Модные гастроли и акселерационный курс: в Самарской области обучат предпринимателей в сфере креативных индустрий и моды

Уже в июне в Самарской области впервые пройдет образовательная программа для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий и моды.

Организаторами стали областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" совместно с партнером программы — Институтом развития модной индустрии Beinopen.

В программу вошли два проекта, направленных на развитие и продвижение бизнесов из сферы креативных индустрий и моды. Заявочная кампания уже стартовала и продлится до 1 июня. События пройдут в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Поддержка творческих людей с предпринимательским талантом — значимое направление в работе областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, в 2022 году в Самарской области с успехом прошёл первый губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Событие, объединившее на своей площадке 100 самарских брендов одежды, обуви, ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, был организован по инициативе главы региона для продвижения местных производителей.

"Развитие креативных индустрий мы определили как одно из стратегических направлений. Фактически это дополнительная интеллектуальная добавленная стоимость с определенной уникальностью. Она присутствует и в сфере легкой промышленности, и в сфере производства, промышленного дизайна, театра и кино, ремесел и многих других направлениях. Креативные индустрии демонстрируют палитру возможностей для человека, а значит и для его комфортной, счастливой жизни, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Самарская область стремится использовать все возможности для развития бизнеса в творческой среде. Для этого мы запускаем сразу несколько проектов, направленных на активную поддержку и помощь в продвижении креативных проектов".

Институт развития модной индустрии Beinopen занимается созданием среды для развития прогрессивных модных бизнесов на базе предприятий легкой промышленности, креативной и IT индустрий и работает уже в 25 регионах РФ.

В рамках новой программы поддержки 5–6 июня в Самаре пройдет двухдневный образовательный интенсив — "модные гастроли". Участникам расскажут о трендах и эффективных инструментах, необходимых сегодня для создания востребованного и современного продукта. Программа интенсива включает серию теоретических и практических занятий, а также индивидуальные консультации от экспертов проекта. Принять участие в модных гастролях совершенно бесплатно могут представители креативных профессий, производители и поставщики, руководители брендов, стилисты, фотографы, дизайнеры и все, кто занимается созданием и развитием креативного продукта. Регистрация на образовательный интенсив — на сайте mybiz63.ru.

8 июня в региональном центре "Мой бизнес" стартует акселерационный курс для предпринимателей и создателей локальных брендов одежды. Формат обучения подразумевает глубокую практическую работу в сопровождении экспертов, направленную на то, чтобы повысить конкурентоспособность модных бизнесов, помочь адаптироваться к текущим условиям и выйти на новый этап развития.

Акселератор включает в себя лекции на актуальные темы, консультации участников с экспертами и совместную практическую работу. По итогам обучения эксперты отберут 5 брендов для индивидуального консультирования и оказания услуги на выбор: проработка брендинга, ассортимента или социальных сетей. Принять участие в акселераторе смогут руководители брендов, фабрик или производств, основатели локальных марок.

Зарегистрироваться на модные гастроли и акселерационный курс можно на сайте mybiz63.ru.