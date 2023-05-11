В Самаре выделили 70 млн рублей на проектирование второго этапа Южной обводной дороги

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало торги на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство второго этапа Южной обводной дороги (от ул. Самарской до пр. Карла Маркса).

Начальная цена контракта — 69,2 млн рублей. Подрядчик определится после 2 июня. Он должен будет выполнить работы в два этапа и завершить до декабря 2024 года. Ориентировочная протяженность участка дороги — 2,2 км.

Напомним, в конце апреля минтранс опубликовал лот на 31,5 млн рублей, связанный с поиском подрядчика, который разработает проект строительства первого этапа Южной обводной дороги (от ул. Водников до ул. Самарской) протяженностью около 2 км. Победитель торгов определится после 19 мая.