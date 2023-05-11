В Самаре выделили 70 млн рублей на проектирование второго этапа Южной обводной дороги

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало торги на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство второго этапа Южной обводной дороги (от ул. Самарской до пр. Карла Маркса).
Начальная цена контракта — 69,2 млн рублей. Подрядчик определится после 2 июня. Он должен будет выполнить работы в два этапа и завершить до декабря 2024 года. Ориентировочная протяженность участка дороги — 2,2 км.
Напомним, в конце апреля минтранс опубликовал лот на 31,5 млн рублей, связанный с поиском подрядчика, который разработает проект строительства первого этапа Южной обводной дороги (от ул. Водников до ул. Самарской) протяженностью около 2 км. Победитель торгов определится после 19 мая.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?