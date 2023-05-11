Для предпринимателей стартовала регистрация на форум "Мой бизнес 63"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона к участию в форуме "Мой бизнес 63". Он стартует 24 мая, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и будет традиционно посвящен Дню Российского предпринимательства.
Уже открыта регистрация — подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.
Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере создания и развития бизнеса, поиска новых решений и возможностей развития своего дела. Организатором выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций.
"Уже традиционно мы проводим форум "Мой бизнес 63" в формате недели предпринимательства, чтобы каждый участник смог получить максимум полезной информации. В этом году форум будет посвящен технологическому предпринимательству. Эта тема для нашего региона — одного из ведущих производственных и инновационных центров страны — является наиболее актуальной, — рассказал Дмитрий Богданов. — Мы организуем несколько ключевых треков, приглашаем компетентных экспертов, обсуждаем самые злободневные темы. Площадка для прямой коммуникации бизнеса и власти дает возможность еще раз напомнить, что действующие меры поддержки призваны помочь предпринимателям решать задачи, которые ставит перед ними меняющаяся реальность".
По традиции форум откроет пленарная сессия, в числе спикеров которой — федеральные эксперты-представители ведущих технологических предприятий. Темой пленарной сессии в этом году станут перспективы развития инновационного и технологического предпринимательства, поддержки высокотехнологичных проектов.
В этот день участники форума также смогут посетить выставочную экспозицию инновационных и стратегических проектов, на которой свои экспонаты представят предприятия и министерства региона. В ходе форума активные предприниматели региона будут отмечены наградами Губернатора Самарской области.
В дни работы форума запланированы мероприятия для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых, экспортеров — каждый найдет полезное для своего бизнеса событие.
Форум пройдет при информационной поддержке мультимедийного холдинга "Самарское областное вещательное агентство".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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