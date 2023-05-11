Для предпринимателей стартовала регистрация на форум "Мой бизнес 63"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона к участию в форуме "Мой бизнес 63". Он стартует 24 мая, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и будет традиционно посвящен Дню Российского предпринимательства.

Уже открыта регистрация — подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.

Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере создания и развития бизнеса, поиска новых решений и возможностей развития своего дела. Организатором выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций.

"Уже традиционно мы проводим форум "Мой бизнес 63" в формате недели предпринимательства, чтобы каждый участник смог получить максимум полезной информации. В этом году форум будет посвящен технологическому предпринимательству. Эта тема для нашего региона — одного из ведущих производственных и инновационных центров страны — является наиболее актуальной, — рассказал Дмитрий Богданов. — Мы организуем несколько ключевых треков, приглашаем компетентных экспертов, обсуждаем самые злободневные темы. Площадка для прямой коммуникации бизнеса и власти дает возможность еще раз напомнить, что действующие меры поддержки призваны помочь предпринимателям решать задачи, которые ставит перед ними меняющаяся реальность".

По традиции форум откроет пленарная сессия, в числе спикеров которой — федеральные эксперты-представители ведущих технологических предприятий. Темой пленарной сессии в этом году станут перспективы развития инновационного и технологического предпринимательства, поддержки высокотехнологичных проектов.

В этот день участники форума также смогут посетить выставочную экспозицию инновационных и стратегических проектов, на которой свои экспонаты представят предприятия и министерства региона. В ходе форума активные предприниматели региона будут отмечены наградами Губернатора Самарской области.

В дни работы форума запланированы мероприятия для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых, экспортеров — каждый найдет полезное для своего бизнеса событие.

Форум пройдет при информационной поддержке мультимедийного холдинга "Самарское областное вещательное агентство".