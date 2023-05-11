Самарские волонтеры расчистят территорию водопада в пос. Управленческий

В субботу, 13 мая, в 11:00 в Самаре пройдет экологическая акция, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства и экологии.
Планируется, что волонтеры очистят от мусора территорию самарского водопада в пос. Управленческом.
"Приглашаем присоединиться к волонтерам и помочь очистить территорию", — предлагают самарцам сотрудники департамента.
Точка сбора по координатам: Самара, поселок Управленческий (53.337558, 50.206684). Подробности и вопросы — по ссылке.
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