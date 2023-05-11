Заслуженная артистка России, оперная солистка Евгения Тенякова отмечает юбилей

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19 мая Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на оперетту Имре Кальмана "Сильва", приуроченную к юбилею заслуженной артистки России, народной артистки Самарской области Евгении Теняковой. Более 38 лет Евгения Тенякова служит в Самарском театре оперы и балета. За эти годы она исполнила десятки партий, а также состоялась как педагог, литератор, режиссер-постановщик.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета