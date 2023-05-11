Заслуженная артистка России, оперная солистка Евгения Тенякова отмечает юбилей

19 мая Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на оперетту Имре Кальмана "Сильва", приуроченную к юбилею заслуженной артистки России, народной артистки Самарской области Евгении Теняковой. Более 38 лет Евгения Тенякова служит в Самарском театре оперы и балета. За эти годы она исполнила десятки партий, а также состоялась как педагог, литератор, режиссер-постановщик.
На сцене Самарского театра оперы Евгения Тенякова поставила "Сильву", и в этой оперетте примадонна исполнит партию княгини Юлианы Воляпюк.
Сюжет оперетты - "театр о театре", рассказ о судьбе артистки варьете. Окружение Сильвы - князья и графы. Все восхищаются ее талантом, но влюбленный в Сильву Эдвин, сын князя Воляпюка, из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Судьбы героев переплетаются, и постепенно становится ясно, как обманчиво многое в их жизни…
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Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.