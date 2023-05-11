60% россиян не готовы жить на даче без интернета

Больше всего на даче россиянам не хватает беседки (25%) и бассейна (20%), выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе опроса*, проведенного к началу дачного сезона. Еще 18% пожаловались на отсутствие новой мебели и бытовой техники, 17% не хватает обустроенной бани, а 16% — ухоженной территории. 60% считают, что на даче обязательно должен быть интернет.
53% опрошенных имеют собственные дачи, еще 11% ездят за город к родственникам или друзьям. Более половины (55%) часто посещают дачу только в теплое время года, каждый четвертый приезжает временами в течение всего года, а 11% живут на даче практически постоянно.
Россияне рассказали, каким должен быть дом на даче и что им обязательно нужно на участке. По поводу того, какой должен быть дом на даче, мнения респондентов разделились поровну. 46% считают, что достаточно летнего дома, еще столько же — что дом должен быть теплым и капитальным, чтобы можно было жить в нем в течение всего года. Еще 6% полагают, что можно обойтись вообще без дома, ведь главное на даче — это участок.
40% россиян считают, что дачный дом должен быть построен из кирпича, еще 28% признают только деревянный загородный дом, а 15% склоняются к мнению, что дом должен быть сборно-щитовым.
Респонденты рассказали, что, по их мнению, должно быть обязательно на даче кроме дома. В топ попали сад с фруктами (37%), садовые качели (34%), бытовка для инвентаря (31%), колодец (29%), огород и газон (по 27%) и мангал или гриль (26%). Кроме того, 60% считают обязательным дачным атрибутом баню.
Также россияне поделились мнением по поводу огорода. Треть опрошенных относятся к нему отлично, любят им заниматься, еще 22% — нейтрально, сажают только зелень, а 17% считают, что дача только ради огорода и нужна.
Больше всего на даче респондентов привлекают:
- природа и свежий воздух — 37%
- возможность провести время с семьей и друзьями — 22%
- возможность заняться садом и огородом — 18%
- возможность позагорать и искупаться — 10%.
Также россияне рассказали, как проводят на даче свободное время. 35% жарят шашлык, 26% гуляют по окрестностям, еще 18% смотрят фильмы, а 17% читают книги.
* Репрезентативный опрос проведен в мае 2023 года среди 1222 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны