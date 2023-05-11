Самарский предприниматель, возглавляющий батальон в зоне СВО, награжден Орденом Мужества

Депутат Самарской губернской думы и замкомбата Дмитрий Холин на своей странице в соцсетях рассказал историю командира своего батальона, с которым служит в зоне проведения специальной военной операции.

Пост Дмитрий Холин приурочил к получению командиром - Игорем Сергеевичем - двух наград: Ордена Мужества за управление при подготовке оборонительного рубежа и Медалью Министерства обороны "За боевые отличия", к которой он был представлен ещё в начале этого года за успешное развертывание подразделения в зоне боевых действий.

"Игорь Сергеевич НАСТОЯЩИЙ офицер, который доказал это историей своей жизни! - пишет Дмитрий Холин. - После окончания военного училища начал служить в части на территории одной из республик СССР, которая вскоре стала самостоятельным государством. У Игоря Сергеевича уже была семья, и он решил честно продолжить службу. Дошел до заместителя начальника штаба боевой части, но началась политика опоры на местные кадры, попытка перевести Уставы на местный язык, которая провалилась. Игоря Сергеевича вынудили уволиться в 90-е годы, продать за копейки квартиру и переехать".

Переехал военнослужащий в Самарскую область, подал рапорт с просьбой взять на службу в российскую армию. Но звание капитана, полученное им в бывшей республике СССР, было недействительно, и военнослужащего поставили на учет рядовым.

На новом месте Игорь Сергеевич начал работать простым сварщиком. Затем стал владельцем предприятия по мететаллообработке, которое сотрудничает с АвтоВАЗом и многими другими предприятиями области. Получив повестку, он даже не думал уклоняться от службы, отправился защищать Родину и сейчас командует батальоном.

"Вот кто настоящий офицер, - отмечает Дмитрий Холин. - Молодым лейтенантом показал свою верность выбранной профессии защитника Родины и хотел строить военную карьеру. Не сломался, когда псевдополитики, стремясь развалить армию, от русских офицеров избавлялись в первую очередь. Он доказал, что в нем есть офицерский характер".

Пока Игорь Сергеевич выполняет боевые задачи, руководство предприятием взяла на себя его жена. Оказал поддержку и губернатор, с которым военнослужащий встречался во время одной из поездок главы региона в зону СВО.

Дмитрий Холин поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь предприятию командира батальона. Эта поддержка позволила компании сохранить занятость всех сотрудников и продолжать работу.

"Они не уволили ни одного человека. Когда было трудно с заказами в конце прошлого года, Игорь Сергеевич даже часть своей боевой зарплаты отдавал своим рабочим, за семьи которых он в ответе! Может поэтому у нас в батальоне все в порядке, мы живы и люди хотят служить с нами и под нашим девизом "С ПОБЕДОЙ ВСЕМ ВМЕСТЕ ЖИВЫМИ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!" - отметил офицер.