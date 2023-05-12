Двукратный рост продаж на авторынке в апреле может стать трехкратным в мае в годовом выражении

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") проанализировали результаты продаж апреля 2023 года. Согласно данным АЕБ, владельцев нашли 54,3 тысячи автомобилей, а рынок вырос относительно апреля в 2022 г. на 22,5 тысячи машин или на 71%. Однако с учетом не предоставляющих ежемесячные отчеты, но уверенно прописавшихся в топ-10 марок Chery, Exeed и Omoda, а также важных для статистики и не входящих в AEБ брендов (JAC, Voyah, "Москвич" и Kaiyi) можно говорить, что продажи во втором месяце весны приблизились к 65 тысячам автомобилей. Это почти двукратный рост относительно апреля 2022 года. Три российские марки и "китайцы" по-прежнему остаются драйверами роста. Доля Lada, по данным AEБ, составила почти 51%, 12% пришлось на GAZ и UAZ, еще 32% заняли "китайцы", остаток в 5% распределили между собой Европа, Корея и Япония.

С рекордным ростом

Рекорды на апрельском рынке в текущем году однозначно были. Прежде всего надо отметить успехи продаж самого доступного автомобиля нашего рынка — Lada Granta. Было реализовано 19 899 машин (+665,9%). Важно, что это почти в восемь раз больше, чем в апреле 2022 года. Абсолютный рекорд продаж этой модели за всю историю ее выпуска начиная с 2011 года.

До такой же динамики всему АвтоВАЗу, который даже в современной России продавал порой по 40-50 тысяч автомобилей в месяц, еще далеко. В апреле автогигант реализовал 27 635 автомобилей (+225%). Но по сравнению с тем, что год назад было продано всего 8,5 тысячи машин, и такой результат, конечно же, не может не радовать. Он был бы еще выше, если бы в Тольятти начались поставки обновленной Vesta. Но пока этот приятный момент отложен. Если старт продаж у дилеров все же случится, то в мае объем бизнеса АвтоВАЗа наверняка превысит 30 тысяч автомобилей. Пока поддерживать темпы заводу продолжают помогать еще всего две модели — Niva Legend (3 391 автомобиль, +358%) и Niva Travel (3 891 а/м, + 224%). В целом, по данным AEБ, АвтоВАЗ в апреле обеспечил нашему авторитейлу 50,9% продаж.

На фоне Lada все остальные российские бренды по-прежнему выглядят не более чем статистами. Самым лучшим среди них по объемам продаж остается GAZ. В апреле марка реализовала 4 012 а/м (+112%), а больше всего сделок было зафиксировано по модели Gazelle (3,1тысячи, +128%). Ульяновские вседорожники разошлись тиражом 2,4 тысячи а/м (+45%), а созданная по китайским "лекалам" LCV-техника Sollers нашла 521 покупателя. В свою очередь "Москвич" по-прежнему не подает сведения в AEБ, но в соответствии с официальным релизом марки ее продажи в апреле составили 969 автомобилей, а общий итог за 4 месяца превысил тысячу автомобилей.

Рынок сверхдоходов

В отсутствии у AEБ ежемесячных данных по Chery лидерство среди всех "китайцев" отдано в апреле компании Haval (7,4 тысячи а/м). Относительно апреля 2022 года марка нарастила продажи почти в девять раз. Рекордной динамикой роста среди чайна-марок отметились также Geely (6,1 тысячи а/м, +1312%) и Changan (2,1 тысячи а/м, +722%). Все ведущие китайские компании отчитались о рекордных заработках в России. И продолжают параллельно наращивать долю рынка.

Желаемые планы и реальные продажи

Май 2022 года был самым провальным в части объемов продаж месяцем в российском авторитейле за всю его современную историю. Напомним, что в тот период AEБ было зафиксировано всего 24 286 сделок. На этом фоне в мае 2023 года у рынка есть все шансы показать едва ли не трехкратный рост по отношению к маю прошлого года. В то же время у ряда российских марок уже намечаются проблемы с выполнением поставленных планов.

Так, Lada за четыре месяца текущего года реализовала 91 875 автомобилей. Если ее продажи будут идти схожими темпами и дальше, то заводу будет затруднительно выйти на объем реализации даже в 300 тысяч автомобилей. Тем не менее обнародованные прежде планы в 400 тысяч продаж в Тольятти официально пока не корректировали.

Это значит, что большие надежды продолжают возлагать на популярность четвертой модели — Vesta. За оставшихся восемь месяцев должно быть реализовано порядка 100 тысяч этих машин. И это также будет непросто. В текущем году машина будет продаваться только с "механикой", а на начальном этапе еще и со скромным 90-сильным мотором.

Другая сложная задача — наладить выпуск Lada на бывшем заводе Nissan. Как минимум два кроссовера FAW АвтоВАЗ будет выпускать здесь под свой "фамилией". Один — брат-близнец Bestune T77 — LADA X-Cross 5 уже официально представили в апреле, но в продажу он поступит не раньше середины лета и будет стоить дороже двух миллионов рублей.

На все это накладываются проблемы с комплектующими. Из-за них марка уже сдвинула планы по корпоративному отпуску с июля текущего года на период с 29 мая по 19 июня. Конвейеры в Тольятти стоят и всю первую декаду мая. Впрочем, в этот период может производиться досборка нескольких тысяч некомплектных автомобилей, хранящихся на разных площадках завода.

Амбициозными выглядят и планы "Автотора" по выпуску в текущем году 100 тысяч машин 14 различных моделей китайских брендов. Пока калининградский завод смог наладить сборку седанов Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus, а также паркетников BAIC X35 и трех моделей кроссоверов SWM. Учитывая, что сборка машин пока исключительно крупноузловая, с расширением модельного ряда едва ли возникнут вопросы. А вот с реализацией по заявленным ценам могут быть сложности. Во всей гамме практически нет моделей, которые бы конечный клиент мог купить дешевле двух миллионов рублей. Объемы бизнеса наверняка будут ограничены низкой покупательной способностью населения.

Далеко не все радужно и с продажами другой знаковой российской марки — "Москвич". По заявлениям столичных властей, сделанным в апреле в Текстильщиках, с начала производства в ноябре 2022 года было выпущено семь тысяч автомобилей. Пока продано меньше половины.

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"):

"Так или иначе, но наш прогноз о том, что по итогам первого полугодия официальными дистрибьюторами будет реализовано не менее 350 тысяч автомобилей, мы оставляем в силе. Драйверами роста, помимо Lada, UAZ и GAZ, к тому моменту будут всего несколько китайских марок, объем продаж которых будет исчисляться десятками тысяч машин за полгода — это Сhery, Geely и Haval. Естественно, что рост случится только в том случае, если не возникнет новых сложностей в геополитике, экономике, санкционном давлении и логистике".